¡Úµð¿Í¡Û¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë°¤Éôµð¿Í¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¾¡¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤Î¾ò·ï
¡¡¾¡Íø¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ß¥Ã¥È¤«¤é¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¥»¡¦¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëµð¿Í¤Ï£±£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£±¡½£°¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢£²µ¨¤Ö¤ê¤Î£¶Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¸¶Æ°ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹Êá¼ê¿Ø¤Î¶¥Áè¤À¡£
¡¡ÂÇ·â¹¥Ä´¤ÎÂç¾ëÂî»°Êá¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£±ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£±ÂÇÅÀ¤È´°Á´Éü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¡¢£¶Ï¢¾¡Ãæ¤Î£µ»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢£¶Ï¢¾¡ÌÜ¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç¤Ï´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡£½é²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤ò£¶²ó£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¹µ¤¨¡¢Æó·³¤Ë¤â¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£³¡Ë¡¢»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤é¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¡£ÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀµÊá¼êÁè¤¤¤Î¸·¤·¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬»³À¥¤À¡£¶¯¸ª¤òÉð´ï¤Ë°ì·³¾º³Ê¸å¤Ï¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤âÊü¤Á¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿£´»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹õÀ±¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤«¤é¡Ö¾¡¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÆó·³Ä´À°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤Êá¼ê¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢¼óÇ¾¿Ø¤¬¸·¤·¤¯¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¤Î°¤Éôµð¿Í¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¾¡¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡£¼Â¾¾°ìÀ®¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤ÏÅê¼ê¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬ÂçÁ°Äó¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¸°¤ò°®¤ë¤Î¤ÏÇÛµå°ÊÁ°¤ÎÂÐÏÃÎÏ¤À¡£¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤ë¡£Åê¼ê¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¾ï¤Ë¸ÉÆÈ¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÅê¤²¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤ä¤ë¤«¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâ¤¯¡£
¡¡¥µ¥¤¥ó¤À¤±¤ÇÅê¼ê¤òÆ°¤«¤¹»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡¢À¼³Ý¤±¡¢´Ö¤Î¼è¤êÊý¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Î²ñÏÃ¡£Êá¼ê¤´¤È¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï°ã¤¤¡¢Àµ²ò¤â°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Â¾¾¥³¡¼¥Á¤â¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥À¥á¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤òµÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¥Áè¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤òÇ§¤á¤ë¡£
¡¡Âç¾ë¤ÎÂÇÎÏ¡¢´ßÅÄ¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¡¢¾®ÎÓ¤Î·Ð¸³¡¢¤½¤·¤ÆÆó·³¤Ç²ç¤ò¸¦¤°¹ÃÈå¡¢»³À¥¡£µð¿Í¤Î£¶Ï¢¾¡¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀª¤¤¤À¤±¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åê¼ê¤Î¸ÉÆÈ¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¾¡Íø¤ØÆ³¤¯Êá¼ê¤¿¤Á¤ÎºÙ¤ä¤«¤Êµ»½Ñ¡£¤½¤Î¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤Áè¤¤¤³¤½¡¢°¤Éôµð¿Í¤ò¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¡£