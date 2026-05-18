涙が止まらなかった。U-17日本女子代表は現地５月17日、中国で開催されたU-17女子アジアカップの決勝で北朝鮮と対戦。１−５の大敗を喫し、準優勝に終わった。試合後のフラッシュインタビューで、意地の１ゴールを決めた林祐未は「試合中は、とにかく点を取ってやろうっていう気持ちでやっていたんですけど...」と、こぼれる涙を拭いながら振り返る。「（角谷）瑠菜さんから良いボールが来ると思って、裏に抜けて、得点でき