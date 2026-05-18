北朝鮮に５失点「自分も手も足も出ない状況で...」リトルなでしこの15歳MFが嗚咽。悔しい準優勝も「このような経験ができて良かった」【U-17女子アジア杯】

北朝鮮に５失点「自分も手も足も出ない状況で...」リトルなでしこの15歳MFが嗚咽。悔しい準優勝も「このような経験ができて良かった」【U-17女子アジア杯】