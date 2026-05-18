韓国が日本の前に立ちはだかった！5月5日、マニラの熱気の中で、日本の安全保障政策は一つの大きな転換点を迎えていた。小泉進次郎防衛大臣は、フィリピンのテオドロ国防相との会談で、近く海上自衛隊を退役する中古の護衛艦（「あぶくま」型護衛艦）の輸出に向けた協議に入ることで一致した。かつて「武器輸出三原則」という自ら課した厳しい制約の中で、武器輸出を自制し、その後の「防衛装備移転三原則」でも、救難や輸送といっ