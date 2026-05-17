栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、指示役とみられる25歳の女の身柄が確保されました。捜査本部が設置されている下野警察署から、最新情報を伝えます。

捜査関係者によりますと、17日正午前後、神奈川県内で指示役とみられる25歳の女が確保され、警察は任意で話を聞いているとみられます。

17日未明には、指示役とみられる28歳の男も、羽田空港の国際線ターミナルで身柄を確保され、17日午前1時台に強盗殺人容疑で逮捕されています。

男は海外に逃亡しようとしていたとみられ、捜査本部が設置されている、下野警察署に身柄を移されました。

この事件をめぐっては、16日までに、実行役とみられる神奈川県に住む16歳の高校生の少年4人が逮捕されていました。

警察は、実行役全員を逮捕したとしていて、指示役などが複数人いるとみて、捜査を進めた結果、男の関与が浮上し、逮捕に至ったということです。

男は事件当時、栃木県内にいて、何らかの手段で指示を出していたとみられています。