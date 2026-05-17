【中継】栃木強盗殺人事件 “指示役”28歳男逮捕、25歳女の身柄も確保 さらに上の立場の指示役がいる可能性も視野に捜査
栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、指示役とみられる25歳の女の身柄が確保されました。捜査本部が設置されている下野警察署から、最新情報を伝えます。
捜査関係者によりますと、17日正午前後、神奈川県内で指示役とみられる25歳の女が確保され、警察は任意で話を聞いているとみられます。
17日未明には、指示役とみられる28歳の男も、羽田空港の国際線ターミナルで身柄を確保され、17日午前1時台に強盗殺人容疑で逮捕されています。
男は海外に逃亡しようとしていたとみられ、捜査本部が設置されている、下野警察署に身柄を移されました。
この事件をめぐっては、16日までに、実行役とみられる神奈川県に住む16歳の高校生の少年4人が逮捕されていました。
警察は、実行役全員を逮捕したとしていて、指示役などが複数人いるとみて、捜査を進めた結果、男の関与が浮上し、逮捕に至ったということです。
男は事件当時、栃木県内にいて、何らかの手段で指示を出していたとみられています。警察は、事件前、指示役とみられる男と少年4人の間にどのような関わりがあったか調べるとともに、匿名・流動型犯罪グループとして、さらに上の立場の指示役がいる可能性も視野に引き続き捜査しています。