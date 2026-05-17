アジア女王をかけた戦い。中国で開催されているU-17女子アジアカップで、現地５月17日に決勝戦で日本と北朝鮮が相まみえる。両国は共に最多４度の優勝を誇り、ファイナルで対峙するのは今回で７度目だ。まさに“宿敵”との対戦を前に、アジア・サッカー連盟（AFC）の公式サイトによれば、北朝鮮のチ・ユンナム監督がリトルなでしこで警戒すべき選手に言及した。「日本の試合を見てきたが、背番号７（樋口らら）と背番号８（松