U-17北朝鮮女子の指揮官が警戒。リトルなでしこで「全力で封じ込めなければならない」選手は？ “無失点”日本からの得点にも自信【U-17女子アジア杯】
アジア女王をかけた戦い。中国で開催されているU-17女子アジアカップで、現地５月17日に決勝戦で日本と北朝鮮が相まみえる。
両国は共に最多４度の優勝を誇り、ファイナルで対峙するのは今回で７度目だ。まさに“宿敵”との対戦を前に、アジア・サッカー連盟（AFC）の公式サイトによれば、北朝鮮のチ・ユンナム監督がリトルなでしこで警戒すべき選手に言及した。
「日本の試合を見てきたが、背番号７（樋口らら）と背番号８（松下遥蘭）は、我々が全力を尽くして封じ込めなければならないキープレーヤーだ」
そのうえで「日本代表は非常に強力」と評しつつ、「だが、我々が日本から初得点を奪うチームになると確信している」と自信ものぞかせる。
日本は決勝までの５試合で計26得点を記録する一方、失点はゼロ。攻守にハイレベルな戦いぶりを見せている。白井貞義監督は「私たちの強みはプレス戦術と相手陣内でのプレーにあり、これは北朝鮮代表も得意としています」と分析。そしてこの大一番でも、自分たちの強みを表現するつもりだ。
「相手は非常に組織的なチームなので、思うようにプレーさせないように阻止して、攻撃面ではより積極的に攻め込む必要があります。また、堅固な守備を築くことも極めて重要で、その点には特に注力しなければなりません」
５度目の優勝を果たすのはどちらか。注目必至の一戦は、日本時間で17日の20時30分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
両国は共に最多４度の優勝を誇り、ファイナルで対峙するのは今回で７度目だ。まさに“宿敵”との対戦を前に、アジア・サッカー連盟（AFC）の公式サイトによれば、北朝鮮のチ・ユンナム監督がリトルなでしこで警戒すべき選手に言及した。
「日本の試合を見てきたが、背番号７（樋口らら）と背番号８（松下遥蘭）は、我々が全力を尽くして封じ込めなければならないキープレーヤーだ」
日本は決勝までの５試合で計26得点を記録する一方、失点はゼロ。攻守にハイレベルな戦いぶりを見せている。白井貞義監督は「私たちの強みはプレス戦術と相手陣内でのプレーにあり、これは北朝鮮代表も得意としています」と分析。そしてこの大一番でも、自分たちの強みを表現するつもりだ。
「相手は非常に組織的なチームなので、思うようにプレーさせないように阻止して、攻撃面ではより積極的に攻め込む必要があります。また、堅固な守備を築くことも極めて重要で、その点には特に注力しなければなりません」
５度目の優勝を果たすのはどちらか。注目必至の一戦は、日本時間で17日の20時30分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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