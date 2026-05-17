韓国戦では直接FKで決勝弾の樋口（７番）。北朝鮮が警戒する選手の１人だ。（C）AFC

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　アジア女王をかけた戦い。中国で開催されているU-17女子アジアカップで、現地５月17日に決勝戦で日本と北朝鮮が相まみえる。

　両国は共に最多４度の優勝を誇り、ファイナルで対峙するのは今回で７度目だ。まさに“宿敵”との対戦を前に、アジア・サッカー連盟（AFC）の公式サイトによれば、北朝鮮のチ・ユンナム監督がリトルなでしこで警戒すべき選手に言及した。

「日本の試合を見てきたが、背番号７（樋口らら）と背番号８（松下遥蘭）は、我々が全力を尽くして封じ込めなければならないキープレーヤーだ」

　そのうえで「日本代表は非常に強力」と評しつつ、「だが、我々が日本から初得点を奪うチームになると確信している」と自信ものぞかせる。
 
　日本は決勝までの５試合で計26得点を記録する一方、失点はゼロ。攻守にハイレベルな戦いぶりを見せている。白井貞義監督は「私たちの強みはプレス戦術と相手陣内でのプレーにあり、これは北朝鮮代表も得意としています」と分析。そしてこの大一番でも、自分たちの強みを表現するつもりだ。

「相手は非常に組織的なチームなので、思うようにプレーさせないように阻止して、攻撃面ではより積極的に攻め込む必要があります。また、堅固な守備を築くことも極めて重要で、その点には特に注力しなければなりません」

　５度目の優勝を果たすのはどちらか。注目必至の一戦は、日本時間で17日の20時30分にキックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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