タレント明石家さんま（70）が16日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。芸人の先輩後輩の関係性について言及した。初出演となったJuice＝Juice遠藤彩加里を前に、村上ショージが大ベテランとの共演について「昔はフォローしてくれる人がいなかった。さんまさんは優しいし、フォローしてくれるけど。昔の人はプレッシャーの塊やった。フォローしてくれる人は少なかった」と回顧した。さんまも「今やったらい