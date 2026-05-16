車両火災があったのは旭川紋別自動車道の愛別ICと愛山上川IC間の下り線です。2026年5月16日午後4時ごろ、道路管理者から「車両火災だ」と消防に通報がありました。警察によりますと、運転手が走行中にエンジンルーム付近から煙が出ていることに気づき、駐車帯に車を停めて避難した後に出火したということです。この火事によるけが人はいません。火は通報から約40分後に消し止められ、乗用車とみられる車両が全焼しました。警