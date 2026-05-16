ファイナンシャルプランナーから資産形成の知識を学ぶセミナーが、群馬県前橋市で開かれました。 このセミナーは、日本ＦＰ協会群馬支部などがお金に関する知識を身に着けてもらおうと、年に２回様々なテーマで開いているものです。 今回のテーマは「資産形成」で、前橋市のファイナンシャルプランナー萩原洋一さんらが講師を務めました。萩原さんは、ポイントを効率よく貯めたり使ったり