総務省の調査によると、単身世帯の消費支出は「月額約17.3万円」に上ります。実家で暮らすミサキさん（仮名・33歳）の手取りは約21万円。毎月4万円を家に入れても、一人暮らしの同世代と比べれば月に13万円以上も浮く計算になりますが、彼女はそのお金を資産形成には回さず、推し活や韓国旅行など“目先のゆとり”を満喫していました。その結果、婚活市場で彼女が直面した〈厳しい現実〉とは。韓国旅行・推し活・美容…〈手取り21