総務省の調査によると、単身世帯の消費支出は「月額約17.3万円」に上ります。実家で暮らすミサキさん（仮名・33歳）の手取りは約21万円。毎月4万円を家に入れても、一人暮らしの同世代と比べれば月に13万円以上も浮く計算になりますが、彼女はそのお金を資産形成には回さず、推し活や韓国旅行など“目先のゆとり”を満喫していました。その結果、婚活市場で彼女が直面した〈厳しい現実〉とは。

韓国旅行・推し活・美容…〈手取り21万円〉実家暮らし・33歳女性の「お金の使い方」

「都内での一人暮らしに憧れていた時期もありました。でも、家賃を払ったら生活がカツカツになるのは目に見えています。それなら実家にいたほうがいいかなって」

ミサキさん（仮名・33歳）は、埼玉県にある実家で両親と暮らしています。都内のクリニックで医療事務として働き10年になりますが、給料はなかなか上がらず、毎月の手取りは21万円ほどです。

ミサキさんが毎月実家に入れているお金は4万円。家賃、光熱費、食費すべて込みと考えると、一人暮らしでは考えられない破格の金額です。

「残りのお給料は自由に使えるので、年に2回は友達と韓国旅行に行きますし、推し活や美容代も我慢せずに使えています」

しかし、30代半ばに差し掛かり、ミサキさんは自分の置かれた状況に焦りを感じ始めました。

焦りの引き金となったのは、同世代の友人との会話でした。手取り額が自分と変わらない友人が、一人暮らしをしながら計画的に貯金と投資を行い、300万円以上の資産を作っていることを知ったのです。

対するミサキさんの貯金は、わずか50万円ほど。浮いた生活費の恩恵は、すべて趣味や遊び代に消えていました。

「結婚後に苦労しそう」婚活で直面した〈厳しい現実〉

さらに、最近始めた婚活アプリでの出来事で、ミサキさんはショックを受けました。お会いした男性から「ずっとご実家なんですか？」と聞かれることが多くなったのです。

「最初は気にしていなかったのですが、先日お会いした方に、一人暮らしの経験がないと金銭感覚や家事の分担で結婚後に苦労しそうだと、面と向かって指摘されてしまったんです」

ミサキさんは料理や洗濯がまったくできないわけではありません。しかし、一人暮らしを経験した男性から見れば、30代になっても一度も親元を離れた経験がない女性は、「生活力がない」「自立心に欠ける」とマイナスに評価されてしまうのだと痛感しました。

「生活費が浮くからと実家暮らしを満喫していましたが、自立できていないというレッテルを貼られ、恥ずかしくなりました。お金に余裕がなくても、一人暮らしを経験しておくべきだったのかもしれません」

実家暮らしで得た「目先のゆとり」と引き換えに、結婚相手としての「見えない信用」を失っていた現実。男性たちの手厳しい評価に、ミサキさんは焦燥感を覚えています。

データが示す「変貌した婚活市場」と30代の資産状況の実態

ミサキさんが直面した「貯金50万円」という現実と、「男性からの厳しい評価」は、客観的なデータに照らし合わせると、現代の婚活市場において致命的な弱点になり得ることがわかります。

総務省の「家計調査報告（令和7年）」によると、近年の単身世帯の消費支出は月額約17.3万円（2025年推移）となっています。実家に毎月4万円を入れるだけで生活が完結していたミサキさんは、一人暮らしの同世代と比べて、毎月約13万円もの浮いたお金を手にしており、それを貯蓄や投資に回す圧倒的に有利な環境にいたことになります。

しかし、生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査（令和6年）」によると、30〜34歳の世帯が保有する金融資産額の平均は「619.5万円」に上ります。有利な環境にありながら、目先のゆとりをすべて旅行や推し活などの消費に回してしまったミサキさんの「50万円」という貯金は、同世代の平均値と比べておよそ570万円も下回っており、データ上でも資産形成に出遅れていることが読み取れます。

さらに注目したいのが、婚活市場における男性側の意識の変化です。内閣府の「結婚行動の経済分析（2025）」によれば、日本経済の状況変化に伴い、もはや夫の収入だけで妻子を養える男性は少数派となっており、若年層では共働きが一般的であると指摘されています。それに伴い、独身男性が「結婚相手に求める条件」として、これまで少なかった「女性の経済力」を挙げる割合が48％と急増しているのです。

現代の男性は「自分がすべて養う」という過去の価値観を捨て、生活費のやりくりや資産形成をともに担える「経済的に自立したパートナー」を求めています。「実家暮らしだから」という理由だけで敬遠されたわけではなく、自らのお金を管理し、将来に備えるという「生活力・経済力」が備わっていないことを見透かされた結果が、婚活で苦戦する一因となっているのでしょう。

実家暮らしという資産形成において有利な機会をムダにすると、ライフプランの選択肢を狭める可能性があることを、これらのデータは示唆しているといえそうです。

［参考資料］

総務省「家計調査報告（令和7年）」

生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査（令和6年）」

内閣府「結婚行動の経済分析（2025）」