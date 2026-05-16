【モデルプレス＝2026/05/16】元AKB48の岡部麟が5月15日までに自身のInstagramを更新。番組のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】29歳元AKB「抜群スタイル」へそ出し衣装から美ウエスト際立つ◆岡部麟、へそ出し衣装から美ウエスト際立つ岡部は「＃ときめきファンファーレ」というハッシュタグと「衣装です」というコメントとともに写真を複数枚投稿。ABEMA BOATRACE COLORS「ときめきファンファーレSECOND」（毎週金