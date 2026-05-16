元AKB48メンバー、へそ出し衣装から美ウエスト際立つ「抜群スタイル」「上品ですね」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】元AKB48の岡部麟が5月15日までに自身のInstagramを更新。番組のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】29歳元AKB「抜群スタイル」へそ出し衣装から美ウエスト際立つ
岡部は「＃ときめきファンファーレ」というハッシュタグと「衣装です」というコメントとともに写真を複数枚投稿。ABEMA BOATRACE COLORS「ときめきファンファーレSECOND」（毎週金曜よる7時〜）出演時のオフショットを公開した。ボーダー柄のへそ出しトップスにレース素材のショートジャケット、レースのロングスカートと白統一のコーディネートを披露している。トップスからは引き締まったウエストが際立っている。
この投稿に「天使みたい」「ウエスト綺麗」「抜群スタイル」「さすがの着こなしです」「上品ですね」「可愛すぎる」「シルエットがふんわりで素敵」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元AKB「抜群スタイル」へそ出し衣装から美ウエスト際立つ
◆岡部麟、へそ出し衣装から美ウエスト際立つ
岡部は「＃ときめきファンファーレ」というハッシュタグと「衣装です」というコメントとともに写真を複数枚投稿。ABEMA BOATRACE COLORS「ときめきファンファーレSECOND」（毎週金曜よる7時〜）出演時のオフショットを公開した。ボーダー柄のへそ出しトップスにレース素材のショートジャケット、レースのロングスカートと白統一のコーディネートを披露している。トップスからは引き締まったウエストが際立っている。
◆岡部麟の投稿に反響
この投稿に「天使みたい」「ウエスト綺麗」「抜群スタイル」「さすがの着こなしです」「上品ですね」「可愛すぎる」「シルエットがふんわりで素敵」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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