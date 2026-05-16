【モデルプレス＝2026/05/16】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が5月15日までに自身のInstagramを更新。街角でのショットを多数公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「異次元のスタイル」美ウエスト際立つ街中ショット◆IVEレイ、美ウエスト際立つ街角でのショットレイは「春の思い出」とつづり、黄色の花の絵文字と共に写真を複数枚投稿。街角の踏切の前で撮影した黒色のフリルが特徴的