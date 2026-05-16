IVEレイ、美ウエスト際立つコーデに熱視線 街中撮影ショットに「異次元のスタイル」「シルエット最強」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が5月15日までに自身のInstagramを更新。街角でのショットを多数公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「異次元のスタイル」美ウエスト際立つ街中ショット
レイは「春の思い出」とつづり、黄色の花の絵文字と共に写真を複数枚投稿。街角の踏切の前で撮影した黒色のフリルが特徴的なトップスと黒のボトムスを合わせたコーディネートや、灰色のへそ出しタンクトップに黒のボトムスを合わせたコーディネートなどを披露している。トップスからは引き締まったウエストラインがスラリと伸びている。
この投稿に「ウエスト綺麗」「圧倒的な美」「異次元のスタイルですね」「憧れます」「可愛すぎる」「シルエット最強です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「異次元のスタイル」美ウエスト際立つ街中ショット
◆IVEレイ、美ウエスト際立つ街角でのショット
レイは「春の思い出」とつづり、黄色の花の絵文字と共に写真を複数枚投稿。街角の踏切の前で撮影した黒色のフリルが特徴的なトップスと黒のボトムスを合わせたコーディネートや、灰色のへそ出しタンクトップに黒のボトムスを合わせたコーディネートなどを披露している。トップスからは引き締まったウエストラインがスラリと伸びている。
◆IVEレイの投稿に反響
この投稿に「ウエスト綺麗」「圧倒的な美」「異次元のスタイルですね」「憧れます」「可愛すぎる」「シルエット最強です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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