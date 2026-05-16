[5.16 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第17節](レモンS)※14:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 99 上福元直人DF 3 袴田裕太郎DF 5 松本大弥DF 22 蓑田広大MF 7 小野瀬康介MF 16 アルトゥール・シルバMF 18 池田昌生MF 20 石橋瀬凪MF 27 福島隼斗MF 34 山田寛人FW 29 渡邊啓吾控えGK 31 真田幸太DF 13 下口稚葉DF 14 高橋直也DF 55 岡庭愁人MF 6 武田将平MF 15 藤井智也MF 25 奥埜博亮FW 28 太田修介FW