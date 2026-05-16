湘南vs仙台 スタメン発表
[5.16 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第17節](レモンS)
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 5 松本大弥
DF 22 蓑田広大
MF 7 小野瀬康介
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 18 池田昌生
MF 20 石橋瀬凪
MF 27 福島隼斗
MF 34 山田寛人
FW 29 渡邊啓吾
控え
GK 31 真田幸太
DF 13 下口稚葉
DF 14 高橋直也
DF 55 岡庭愁人
MF 6 武田将平
MF 15 藤井智也
MF 25 奥埜博亮
FW 28 太田修介
FW 77 石井久継
監督
長澤徹
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 19 マテウス・モラエス
MF 6 松井蓮之
MF 8 武田英寿
MF 14 相良竜之介
MF 15 南創太
MF 42 石井隼太
FW 20 中田有祐
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 1 堀田大暉
DF 2 五十嵐聖己
DF 44 井上詩音
MF 10 鎌田大夢
MF 26 横山颯大
MF 37 杉山耀建
FW 7 荒木駿太
FW 18 梅木翼
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 5 松本大弥
DF 22 蓑田広大
MF 7 小野瀬康介
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 18 池田昌生
MF 20 石橋瀬凪
MF 27 福島隼斗
MF 34 山田寛人
FW 29 渡邊啓吾
控え
GK 31 真田幸太
DF 13 下口稚葉
DF 55 岡庭愁人
MF 6 武田将平
MF 15 藤井智也
MF 25 奥埜博亮
FW 28 太田修介
FW 77 石井久継
監督
長澤徹
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 19 マテウス・モラエス
MF 6 松井蓮之
MF 8 武田英寿
MF 14 相良竜之介
MF 15 南創太
MF 42 石井隼太
FW 20 中田有祐
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 1 堀田大暉
DF 2 五十嵐聖己
DF 44 井上詩音
MF 10 鎌田大夢
MF 26 横山颯大
MF 37 杉山耀建
FW 7 荒木駿太
FW 18 梅木翼
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎