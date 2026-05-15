天草地方では、初夏の訪れをを告げる果物、ビワの収穫が本格化しています。やさしいオレンジ色の実がたわわにみのった「ビワ」。 ■ビワ農家 坂西庄三さん「よく熟れていますよね」天草地方では温暖な気候を生かして、3戸の農家が「長崎早生」と「茂木」の2種類のビワを露地栽培しています。坂西庄三さんの果樹園では、4月末から収穫を始め、霜や害虫から守るための袋を少し破りながら熟れ具合を確認し、丁寧に手でもぎ取って