ソフトバンクは１５日、８月４日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）で「南海ホークス復刻ナイターｉｎ大阪」を開催すると発表した。ソフトバンクは今季、前身である南海ホークス時代以来、６０年ぶりのリーグ３連覇を目指してシーズンを戦っている。そこで、ホークス生誕の地・大阪で同イベントを開催。南海ホークスのリーグ３連覇達成時のデザインである「南海ホークス復刻ユニホーム１９５９―６８」を選手が着用して試合