東京都港区のラグジュアリーホテル「グランド ハイアット 東京」では、ゲーム「ポケットモンスター」の誕生30周年を記念した宿泊プランを提供する「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」を2026年6月20日〜8月26日の期間に開催する。【写真集】ポケモン30周年×グランド ハイアット 東京冒険気分のコラボ宿泊プランポケモンとコラボする宿泊プランは、1日1室限定の「ポケモン30周年コラボレーション グラン