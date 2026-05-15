Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢30É¤¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡¡¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Åìµþ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥Ü¤ËÂç¶½Ê³¡ÚÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡Û
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Åìµþ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥°¥é¥ó¥É ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤ò2026Ç¯6·î20Æü¡Á8·î26Æü¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿½¸¡Û¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯¡ß¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Åìµþ¡¡ËÁ¸±µ¤Ê¬¤Î¥³¥é¥Ü½ÉÇñ¥×¥é¥ó
¥Ý¥±¥â¥ó¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢1Æü1¼¼¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥°¥é¥ó¥É ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼ ¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¡×¤È¡¢1Æü8¼¼¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥°¥é¥ó¥É ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼ ¥¹¥Æ¥¤¡×¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤â¡¢¡ÖËÁ¸±¡Ê¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ä¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ÀÖ¡¦ÎÐ¡Ù¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËËÁ¸±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
1Æü1¼¼¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÉ°ìÌÌ¤ÎÁë¤«¤é¡¢Åìµþ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤äÉÙ»Î»³¤Þ¤Ç¸«ÅÏ¤»¤ë120Ê¿ÊÆ¤Î¡Ö¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ç¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ì¤ë¡£
Èâ¤ò³«¤±¤Æ¤Þ¤ºÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÐË¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¡£
É÷Á¥¤ÇËÁ¸±¤Ë½Ð¤ë¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤ò´Þ¤à¹ç·×30É¤¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÎÁõ¾þ¤ä¥¢¡¼¥È¤òÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¢¤ê¤Ï4É¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤È¶¦¤Ë...¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ø¡ª
¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡×¤ä¡Ö¥â¥ó¥¸¥ã¥é¡×¤Ê¤É¤Î"¤¯¤µ¥¿¥¤¥×"¡¢¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Ö¥Ò¥È¥«¥²¡×¤ä¡Ö¥í¥³¥ó¡×¤é"¤Û¤Î¤ª¥¿¥¤¥×"¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Ö¥¼¥Ë¥¬¥á¡×¤ä¡Ö¥é¥×¥é¥¹¡×¤é"¤ß¤º¥¿¥¤¥×"¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¡¼¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ÎÉô²°¤Ëµï¤Æ¤â¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤À¡£
¤³¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤âÉÕÂ°¡£¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥±¡¼¥¹¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥é¥ó¥×¡¢¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É"ËÁ¸±"¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¡Ö¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡×¡Ö¥¼¥Ë¥¬¥á¡×¡Ö¥Ò¥È¥«¥²¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µ¢¤ê¤â¥Ý¥±¥â¥ó¤È°ì½ï¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿"¥ª¡¼¥ë¥¤¥¨¥í¡¼" »Å¾å¤²¤ë¡Ö¤½¤é¤È¤Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¥°¥ë¥á¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤¬¡¢Ä«¤Ï¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¾Æ¤°õ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¤½¤é¤È¤Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×ÉÕ¤Ä«¿©¤¬Éô²°¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢1¼¼2¿ÍÍøÍÑ»þ¤Ç40Ëü±ß¡Á¡ÊÀÇ¹þ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ15¡ó¤ª¤è¤Ó½ÉÇñÀÇÊÌ¡Ë¡£
7Ëü1500±ß¡Á¤Î¥×¥é¥ó¤â
1Æü8¼¼¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥¤¡×¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¤ÎµÒ¼¼¡Ê¥Ä¥¤¥ó¡Ë¤¬¥Ý¥±¥â¥ó»ÅÍÍ¤Ë¡£É÷Á¥¤ÇËÁ¸±¤Ë½Ð¤ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¢Ëí¸µ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡¦¥Ò¥È¥«¥²¡¦¥¼¥Ë¥¬¥á¡¦¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î4¤Ä¤Î¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÁõ¾þ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µÒ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂç¤¤Ê¶À¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ó¥´¥ó¤ä¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Ê¤É¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥±¡¼¥¹¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢Ë¹»Ò¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤½¤é¤È¤Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×¤¬Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢1¼¼2¿ÍÍøÍÑ»þ¤Ç7Ëü1500±ß¡Á¡ÊÀÇ¹þ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ15¡ó¤ª¤è¤Ó½ÉÇñÀÇÊÌ¡Ë¡£