日本サッカー協会は１５日、都内で会見し、６月の北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを果たした。

「自分の魂は見せられた。森保さんに魂は届いた」。Ｗ杯メンバー発表前最後の一戦（１０日・東京Ｖ戦）で、右太もも裏肉離れから１０試合ぶりに先発復帰したベテランはそう語っていた。森保監督が視察する前で、左サイドバックとして、豊富な運動量と球際の強さ、闘志あふれるプレーを見せ、存在感を発揮した。東京ダービーでの勝利もつかみ、前人未到の５大会連続Ｗ杯へラストアピールをやり遂げていた。

３月１４日の水戸戦で負傷し「間に合うかどうかの難しいけがだった。正直ここまで早く戻ってこられるとは想像していなかった」とギリギリで戦いの舞台に戻ってきた。東京Ｖ戦後に自身のＸを更新し、「人事を尽くして天命を待つ。」と心境をつづっていた。森保監督も視察後、「アグレッシブで、すごく情熱的なプレーをしていた。佑都の熱いプレーで、チーム全体も好影響を受けていた」と高く評価していた。

２４年３月の北朝鮮戦で、２２年カタールＷ杯以来の代表復帰。主将として臨んだ昨年７月のＥ―１選手権（韓国）では、２年７か月ぶりの代表戦出場を果たすなど優勝に貢献した。今年３月３日にはＷ杯開幕まで１００日前のタイミングで取材に応じ、「最高の自分を見せられる確信がある」と自信を見せていた。

１６強で敗退したカタールＷ杯後、「（選手を）辞める方向で考えていた」と明かした。転機は決勝戦のアルゼンチン―フランス。国の威信をかけた激闘で、当時３５歳のアルゼンチン代表ＦＷメッシが優勝に貢献した。「目指せるチャンスがあるのに、目指さないとはどういうことだと。また（Ｗ杯に）帰ってきたい。決勝の舞台に行きたい」と翻意し、ここまで駆けてきた。

２５年のシーズン序盤には、けがなどでクラブでの出番が減った。森保監督から「このまま（の状況）じゃダメだということをまっすぐに言われて、その言葉でハッとした」と指摘され、軌道修正したこともあった。前回Ｗ杯で「ブラボー」の名言で国中を一つにしたベテラン。Ｗ杯は「言葉にはできないほど大きすぎる存在。でなきゃ、こんなおっさんになっても目指してない」と、変わらぬ情熱を燃えたぎらせていた。

◆長友 佑都（ながとも・ゆうと）１９８６年９月１２日、愛媛・西条市生まれ。３９歳。東福岡高―明大。大学３年時の２００７年に特別指定選手としてＦＣ東京でデビュー。０８年プロ契約。同年５月に日本代表初選出。１０年夏にイタリア１部チェゼーナに移籍し、１１年１月にインテルへ加入。トルコ１部ガラタサライなどを経て、２１年９月にＦＣ東京復帰。日本歴代２位の国際Ａマッチ通算１４４試合出場（４得点）。家族は女優の平愛梨と４男。１７０センチ、６８キロ。