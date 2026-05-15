歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。『豊臣兄弟！』第18回のタイトルは「羽柴兄弟！」。北近江の長浜城を得て城持ち大名となり、羽柴姓を名乗るようになった秀吉が、新しく子飼いの家臣を増やすために広く人を集めて選抜試験を行う様子が描かれました。この中でも特に目立っていたのが、石田三成（演：松本怜生）と藤堂高虎（演：佳久創）。この藤堂高虎、大男で武芸に秀でていただけでなく、のちに築