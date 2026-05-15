15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比380円高の6万3100円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 67119.56円ボリンジャーバンド3σ 64623.84円ボリンジャーバンド2σ 63100.00円15日夜間取引終値 62838.00円5日移動平均 62654.05円14日日経平均株価現物終値 62128.12円ボリンジャーバンド1σ 61245.00円一目均衡表・転換線 5