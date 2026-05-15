　15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比380円高の6万3100円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

67119.56円　　ボリンジャーバンド3σ
64623.84円　　ボリンジャーバンド2σ
63100.00円　　15日夜間取引終値
62838.00円　　5日移動平均
62654.05円　　14日日経平均株価現物終値
62128.12円　　ボリンジャーバンド1σ
61245.00円　　一目均衡表・転換線
59632.40円　　25日移動平均
58355.00円　　一目均衡表・基準線
57136.68円　　ボリンジャーバンド-1σ
56345.07円　　75日移動平均
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54640.96円　　ボリンジャーバンド2σ
53760.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52145.24円　　ボリンジャーバンド3σ
50566.05円　　200日移動平均

株探ニュース