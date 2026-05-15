日経225先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比380円高の6万3100円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
67119.56円 ボリンジャーバンド3σ
64623.84円 ボリンジャーバンド2σ
63100.00円 15日夜間取引終値
62838.00円 5日移動平均
62654.05円 14日日経平均株価現物終値
62128.12円 ボリンジャーバンド1σ
61245.00円 一目均衡表・転換線
59632.40円 25日移動平均
58355.00円 一目均衡表・基準線
57136.68円 ボリンジャーバンド-1σ
56345.07円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54640.96円 ボリンジャーバンド2σ
53760.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52145.24円 ボリンジャーバンド3σ
50566.05円 200日移動平均
株探ニュース
67119.56円 ボリンジャーバンド3σ
64623.84円 ボリンジャーバンド2σ
63100.00円 15日夜間取引終値
62838.00円 5日移動平均
62654.05円 14日日経平均株価現物終値
62128.12円 ボリンジャーバンド1σ
61245.00円 一目均衡表・転換線
59632.40円 25日移動平均
58355.00円 一目均衡表・基準線
57136.68円 ボリンジャーバンド-1σ
56345.07円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54640.96円 ボリンジャーバンド2σ
53760.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52145.24円 ボリンジャーバンド3σ
50566.05円 200日移動平均
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