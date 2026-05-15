ムロツヨシ×宮沢氷魚 ムロツヨシと宮沢氷魚が、連続ドラマＷ-３０『ドラフトキング −BORDER LINE−』（WOWOW／5月15日午後11時より放送・配信開始）に出演する。本作は2023年に放送・配信された『ドラフトキング』の続編で、クロマツテツロウ氏による人気コミックを実写化したスポーツビジネスエンターテインメント譚だ。ムロツヨシは独善的な凄腕スカウト・郷原眼力（ごうはらオーラ）を、宮沢氷魚は元プロ選手