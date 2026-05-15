

ムロツヨシ×宮沢氷魚

ムロツヨシと宮沢氷魚が、連続ドラマＷ-３０『ドラフトキング −BORDER LINE−』（WOWOW／5月15日午後11時より放送・配信開始）に出演する。本作は2023年に放送・配信された『ドラフトキング』の続編で、クロマツテツロウ氏による人気コミックを実写化したスポーツビジネスエンターテインメント譚だ。ムロツヨシは独善的な凄腕スカウト・郷原眼力（ごうはらオーラ）を、宮沢氷魚は元プロ選手の若手スカウト・神木良輔を続投。華やかなプロ野球の裏側で、選手の人生を左右するスカウトたちの熱き攻防を描き出す。インタビューでは、続編への熱い思いや今作の見どころ、そして役者としての「ボーダーライン」について話を聞いた。（取材・撮影＝村上順一）

見どころはでんでん!?

――前作から約３年ぶりですが、お互いに変化を感じたところや、本読み（台本の読み合わせ）などで久々に再会した際のエピソードはありますか？ムロツヨシ

３年ぶりという感覚は不思議となかったです。撮影中もスケジュールが合わず、一緒に食事に行く時間はなかなか取れませんでしたが、久しぶりというよりは「また始まったな、始められたな」という感覚のほうが強かったです。前作の時から「続編をやりたい」と二人で話していたので、自然に役に入ることができました。宮沢氷魚

僕も同じです。ムロさんだけでなく、スタッフの方々や共演者の皆さんとお会いしても、つい先日まで一緒に撮っていたかのような感覚でした。前作で築き上げたチームワークや世界観がそのまま引き継がれていたので、非常にスムーズに初日を迎えることができました。ムロツヨシ

しかも『ドラフトキング』は本読みがなく、いきなり撮影から入るんです。宮沢氷魚

僕は前作の時、美嶋瞳役の藤間爽子さんといくつかのシーンで読み合わせをしましたが、今作は全くなかったですね。ムロツヨシ

前作の時もそうでしたが、最初にドラフトの作戦会議や打ち合わせのシーンをまとめて撮るんです。そこで雰囲気や世界観を作っていった感じです。――今作『ドラフトキング −BORDER LINE−』の見どころ、特に注目してほしいポイントを教えてください。ムロツヨシ

野球のルールやドラフトの仕組みを知らなくても楽しめるドラマだという自信がありますが、今回は特に「ウェーバー制」（最下位球団から順に選手を指名できるシステム）の説明シーンに注目してほしいです。なぜか氷魚くんではなく、でんでんさんがその説明を担当しているのですが、そこが非常に面白い見どころになっています。ドラフトの駆け引きや、選手の人生がかかっている「光と闇」の部分がより深く描かれています。宮沢氷魚

前作は僕が演じる神木の成長がメインでしたが、今回はムロさん演じる郷原さんがどのような時間を過ごし、彼の周囲で何が起こっているのかがより鮮明に描かれています。また、神木も少し成長して、スカウトマンとしてのプロ意識が芽生える過程も見どころです。

演じたからこそ実感できたスカウトマンの思い

――タイトルにある「ボーダーライン」という言葉について、役柄を通じてどのように捉えていますか？ムロツヨシ

プロ野球選手は選ばれた人間だけがなれる職業であり、ドラフトで選ばれるか否かという明確な境界線があります。しかし、このドラマのかっこいいところは、その境界線の「向こう側」に行けなかった、あえて行かなかった人たちの人生も描いている点です。夢が叶うことの素晴らしさだけでなく、諦めたり、別の道を選んだりする人々の「その後のボーダーライン」に寄り添っている作品だと思います。宮沢氷魚

僕は18年間野球をやってきて、プロになれた人、なれずに戦力外通告を受けた人を間近で見てきました。自分の限界という「ボーダーライン」を突破できたのか、それ以上のことができたのかという葛藤は、俳優としてのキャリアにも通じるものがあります。周りのサポートやタイミングに恵まれている今の環境を大事にしながら、責任感を持って進んでいきたいと改めて感じました。――本作で気になるキャラクターはいますか。ムロツヨシ

前作から登場している北畠翔（木戸大聖）に関しては、前作で描ききれなかったからこそ、今回描きたい思いがありました。とてつもない確率と戦い、努力を続けなければいけない世界です。高校野球をドロップアウトしてから這い上がっていく北畠や柳川大也（佐藤寛太）のエピソードには、強い思い入れがあります。今回の「ボーダーライン」というテーマも、まさにそこにある。境界線を越えられないであろう者たちが、自分を信じて貫き通そうとする姿を描いているので、北畠はとても気に入っています。宮沢氷魚

僕は速水勇悟（深澤冠太）です。順風満帆に見えても、怪我だったり、うまくいかないこともたくさんあります。神木にとって初めての担当選手というのは、やはり思い入れが強いものですし、僕も演じることでやっとその気持ちが分かりました。なんとしても彼を成功させたいという熱い思いは、演じたからこそ実感できた部分です。

２人のボーダーライン

――最後に、お二人自身の人生における「ボーダーライン（正念場）」だったエピソードを教えてください。宮沢氷魚

幼い頃から親が働いている姿を見てきました。僕は学生時代、芸能界に憧れつつも大変な世界だと分かっていたので、親にはなかなか言い出せなくて。竹下通りを何度も往復してスカウトされるのを待っていた時期がありました。ムロツヨシ

氷魚くんにもそんな時代があったんだね。宮沢氷魚

そうなんです。でも結局誰からも声をかけられず、「自分には無理なのかもしれない…」と諦めかけました。気がつくと大学受験の年齢になり、心のどこかで「挑戦しないと後悔する」という思いがずっとありました。その後、アメリカの大学に留学した際、「周りの目を気にしていても始まらない」と一念発起し、今の事務所に自ら履歴書を送って返事をもらったこと。あの日が僕のスタートラインであり、ボーダーラインでした。ムロツヨシ

僕は26歳の時、役者としての仕事が何カ月も入っていない状況でした。バイト現場で資材を運びながら夕日を見て、「もうダメだ、俺」と急に涙が止まらなくなったことがあります。その時に「やめるか、続けるか」を自問自答し、続けるならやり方を変えようと決心しました。翌日から「ムロツヨシです」と書いた名刺を自分で作り、知り合い全員に会いに行って「僕を使ってください！」って。あの日が僕にとっての境界線（ボーダーライン）でした。（おわり）

ムロツヨシ

宮沢氷魚

番組情報

ヘアメイク・池田真希スタイリスト・森川 雅代ヘアメイク・石川ユウキスタイリスト・末廣昂大衣装・ブルゾン79,200円・パンツ51,700円/イレニサその他スタイリスト私物＜問い合わせ先＞IRENISA（イレニサ）〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-39-8スカーラ神宮前103irenisa.com■タイトル:連続ドラマＷ-３０「ドラフトキング −BORDER LINE−」■放送配信:5月15日（金）PLAY BALL!毎週金曜日 午後11時00分〜放送・配信（全10話） ※第1話無料放送■番組サイト:https://www.wowow.co.jp/drama/original/draftking2/＜スタッフ・キャスト＞原作：『ドラフトキング』クロマツテツロウ（集英社「グランドジャンプ」連載）監督：山本透、長谷川琢真脚本：鈴木謙一音楽：櫻井美希 斎木達彦出演：ムロツヨシ 宮沢氷魚 三浦貴大

平山祐介 藤間爽子 川久保拓司 阪田マサノブ／上地雄輔 伊武雅刀／でんでん制作プロダクション:ツインズジャパン製作著作：WOWOW