楽天グループは今年1月から3月までの決算で、モバイル事業に参入して以降、この期としては初めて営業損益が黒字化しました。楽天グループの今年1月から3月までの決算によりますと、巨額の社債の利払いなどが負担となり、最終的な損益は186億円の赤字となっています。一方、携帯電話の「楽天モバイル」は、契約数が前の年から174万件増えて、1036万件に達しました。モバイル事業の赤字幅が縮小したことなどから、本業のもうけを示す