＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館【映像】まるで瞬間移動？驚異の動きで大逆転（実際の様子）桃色のまわしがトレードマークの“土俵上の魔術師”が、絶体絶命のピンチから文字通りの超絶技巧を披露した。土俵際、踵が俵にかかり、相手の圧力に屈するかと思われた次の瞬間、スルスルと相手の背後に回り込む驚異の身体能力を発揮。あまりの俊敏さに館内は拍手喝采となり、解説の元若の里も「普通の力士だったら