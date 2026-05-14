元プロ野球選手の中田翔（37）が5月10日、Instagramを更新。自身の野球教室を開催することを報告した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 「この度、昔からの夢であった野球教室を開校することになりました！」と投稿されたのは、「SHOW TIME」とキャプションが書かれたスタイリッシュな中田の写真。 【画像】野球教室開催