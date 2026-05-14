東京大教授の佐橋亮氏と、神田外語大教授の興梠一郎氏が１４日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米中首脳会談について議論した。佐橋氏は、今秋に中間選挙を控えるトランプ米政権が会談で目に見える成果を求めていた一方、中国は長期的な交渉を見据えており、「時間軸に違いがある」と述べた。米ホワイトハウスがホルムズ海峡の開放の必要性で一致したと発表したことについては、中国側の発表内容で直接触れられていな