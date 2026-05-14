さんすて岡山岡山・北区駅元町 JR岡山駅に直結する商業施設「さんすて岡山」がリニューアルを行うことになりました。 （記者リポート）「JR岡山駅中央改札の目の前にあるこちらの商業施設で、大規模リニューアルが始まります」 さんすて岡山南館では、5月25日から西側エリアの17店舗が移転や休業し、改装工事に入ります。 リニューアルオープンは2026年9月で、食品などを扱う「A