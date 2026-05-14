元阪神監督で本紙評論家・矢野燿大氏（57）がゼネラルマネジャー（GM）を務める、来年4月創設の女子硬式野球チーム「ISSBLUEOCEAN」は14日、来春の入部希望者を対象とした体験会を5月23、24日に高知県室戸市で開催すると発表した。当日は矢野GMも現地を訪れ、未来のナインに熱視線を送る。同チームはISSホールディングス、ISS富士鍛（同市）が運営し、選手は同社の社員として働きながら白球を追う「企業チーム」の形態をと