元阪神監督で本紙評論家・矢野燿大氏（57）がゼネラルマネジャー（GM）を務める、来年4月創設の女子硬式野球チーム「ISS BLUE OCEAN」は14日、来春の入部希望者を対象とした体験会を5月23、24日に高知県室戸市で開催すると発表した。当日は矢野GMも現地を訪れ、未来のナインに熱視線を送る。

同チームはISSホールディングス、ISS富士鍛（同市）が運営し、選手は同社の社員として働きながら白球を追う「企業チーム」の形態をとる。23日は同社本社の見学や交流会を行い、24日は室戸マリン球場で体験会を実施。地域活性化と、高校・大学卒業後の女子選手のプレー環境確保を目指す。

矢野GMは「この素晴らしいプロジェクトに関わらせていただけることを、大きなやりがいと責任を持って取り組んでまいります」と決意を表明。「彼女たちが高校や大学で競技を終えるのではなく、その先も野球を続けられる環境をつくりたい。一人でも多くの方に女子野球の魅力を知っていただき、地域の皆さまが元気になれるようなチームを目指したい」と熱く語った。