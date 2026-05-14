ファミリーマートは、チョコミントを使用した爽快感のあるアイス･菓子･チルド飲料など全8種の商品を、2026年5月19日から順次、全国の約1万6,400店で販売する。【ファミマ チョコミント商品8種の画像はこちら】◆【アイス】ワッフルコーンチョコミント価格:341円(税込368円)発売日:2026年5月19日初摘みペパーミントを使用した、雑味が少なく爽やかな香りのミントアイス。チョコチップを混ぜ込みチョコソースをかけることで、しっか