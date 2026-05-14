【ファミマ】チョコミントフレーバーのアイス･菓子･チルド飲料など全8種を新発売
ファミリーマートは、チョコミントを使用した爽快感のあるアイス･菓子･チルド飲料など全8種の商品を、2026年5月19日から順次、全国の約1万6,400店で販売する。
価格:341円(税込368円)
発売日:2026年5月19日
初摘みペパーミントを使用した、雑味が少なく爽やかな香りのミントアイス。チョコチップを混ぜ込みチョコソースをかけることで、しっかりとチョコ感を感じられる。コーンには、チョコミントアイスと相性の良いココアシュガーコーンを使用している。
価格:250円(税込270円)
発売日:発売中
パリパリチョコがたっぷり入った、食べ応え満点の王道チョコミントアイス。◆【菓子】爽快ミント香るチョコミントクランチ
価格:193円(税込208円)
発売日:2026年5月19日
ココアビスケットやワッフルコーンなど4種のクランチ素材を、ミントパウダーを使用した爽快感あふれるミントフレーバーチョコと組み合わせた、ザクザク食感がきわだつチョコクランチ。数量限定。◆【菓子】アルファベットチョコレート サクッとクレープチョコミント
価格:230円(税込248円)
発売日:2026年5月19日
アルファベットチョコレートから爽快感のあるチョコミントフレーバーが登場する。サクッと香ばしい薄焼きクレープ入りで、爽快感がひとくちで広がる。数量限定。◆【チルド飲料】チョコミントドリンク
価格:249円(税込268円)
発売日:2026年5月19日
チョコレートの甘さとミントの風味を組み合わせたチョコミントドリンク。270g入りと、飲みごたえのある仕立て。数量限定。◆【焼き菓子】チョコミントタルト
価格:176円(税込190円)
発売日:2026年5月26日
タルト生地にミントパウダー入りのチョコミント生地とチョコチップを加え、キューブチョコをトッピングして焼き上げた、チョコの甘さと爽やかなミントの味わいが楽しめるタルト。数量限定。◆【焼き菓子】チョコミントパウンドケーキ
価格:176円(税込190円)
発売日:2026年5月26日
ミントパウダーとチョコチップを加えて焼き上げた、爽やかなミントの味わいとチョコの甘さが楽しめる、ふんわりとした食感のパウンドケーキ。数量限定。◆【焼き菓子】チョコミントスティックケーキ
価格:153円(税込165円)
発売日:2026年5月26日
チョコ生地にミントクリームをサンドし、線状にチョコをかけた。数量限定。
※北海道、沖縄県、TOMONYでは販売しない。