【ファミマ】チョコミントフレーバーのアイス･菓子･チルド飲料など全8種を新発売

ファミリーマートは、チョコミントを使用した爽快感のあるアイス･菓子･チルド飲料など全8種の商品を、2026年5月19日から順次、全国の約1万6,400店で販売する。

【ファミマ チョコミント商品8種の画像はこちら】

◆【アイス】ワッフルコーンチョコミント

価格:341円(税込368円)

発売日:2026年5月19日

初摘みペパーミントを使用した、雑味が少なく爽やかな香りのミントアイス。チョコチップを混ぜ込みチョコソースをかけることで、しっかりとチョコ感を感じられる。コーンには、チョコミントアイスと相性の良いココアシュガーコーンを使用している。

◆【アイス】ぎっしり満足! チョコミント

価格:250円(税込270円)

発売日:発売中

パリパリチョコがたっぷり入った、食べ応え満点の王道チョコミントアイス。

◆【菓子】爽快ミント香るチョコミントクランチ

価格:193円(税込208円)

発売日:2026年5月19日

ココアビスケットやワッフルコーンなど4種のクランチ素材を、ミントパウダーを使用した爽快感あふれるミントフレーバーチョコと組み合わせた、ザクザク食感がきわだつチョコクランチ。数量限定。

◆【菓子】アルファベットチョコレート サクッとクレープチョコミント

価格:230円(税込248円)

発売日:2026年5月19日

アルファベットチョコレートから爽快感のあるチョコミントフレーバーが登場する。サクッと香ばしい薄焼きクレープ入りで、爽快感がひとくちで広がる。数量限定。

◆【チルド飲料】チョコミントドリンク

価格:249円(税込268円)

発売日:2026年5月19日

チョコレートの甘さとミントの風味を組み合わせたチョコミントドリンク。270g入りと、飲みごたえのある仕立て。数量限定。

◆【焼き菓子】チョコミントタルト

価格:176円(税込190円)

発売日:2026年5月26日

タルト生地にミントパウダー入りのチョコミント生地とチョコチップを加え、キューブチョコをトッピングして焼き上げた、チョコの甘さと爽やかなミントの味わいが楽しめるタルト。数量限定。

◆【焼き菓子】チョコミントパウンドケーキ

価格:176円(税込190円)

発売日:2026年5月26日

ミントパウダーとチョコチップを加えて焼き上げた、爽やかなミントの味わいとチョコの甘さが楽しめる、ふんわりとした食感のパウンドケーキ。数量限定。

◆【焼き菓子】チョコミントスティックケーキ

価格:153円(税込165円)

発売日:2026年5月26日

チョコ生地にミントクリームをサンドし、線状にチョコをかけた。数量限定。

※北海道、沖縄県、TOMONYでは販売しない。