ファナックが急反発し上場来高値を更新した。同社は１３日、フィジカルＡＩの社会実装に向けて米アルファベット＜GOOG＞傘下のグーグルと協業すると発表。これを材料視した買いが集まった。今回の協業により、ファナックは強固なセキュリティーを備えた企業向けＡＩ「ＧｅｍｉｎｉＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅ（ジェミニ・エンタープライズ）」をはじめ、グーグル・クラウドの最新技術を活用した産業用ロボッ