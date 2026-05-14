現地５月13日に開催されたプレミアリーグ第31節の延期分で、２位のマンチェスター・シティが、鎌田大地を擁する15位のクリスタル・パレスとホームで対戦。過密日程にあって相手のキーマン鎌田は75分から出場したなか、３−０で快勝し、残り２試合で首位アーセナルとの勝点差を２とした。注目を集めているのが、フィル・フォーデンの絶妙アシストだ。リーグ戦７試合ぶりに先発した25歳のイングランド代表MFは、０−０で迎えた34