13日午後3時45分ごろ、京都府京丹後市峰山町泉の府道で、パトカーが追跡していたバイクが転倒し、運転していた同市の少年（16）＝職業不詳＝が左手首付近を骨折するけがを負い、救急搬送された。命に別条はないという。京丹後署によると、同乗の少年（16）がヘルメットを着用しておらず、バイクに停止を求めたが逃走。交差点でトラックに衝突、転倒した。署は、赤色灯をつけてサイレンを鳴らし、時速約50キロで車間を約50メ