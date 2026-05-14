【モデルプレス＝2026/05/14】ACEesが、5月21日発売の「VOCE」7月号（講談社）に初登場。8ページに及ぶ特集で、潤いに満ちた美しさを披露している。【写真】ACEesメンバー、美人女優と見つめ合い接近◆ACEes、ビューティー事情にアプローチインタビューでは、ACEesのビューティー事情にさまざまな視点でアプローチ。スキンケアのステップやメイクのこだわり、コスメの収納方法…。早くからテレビやステージで活躍してきた5人ならで