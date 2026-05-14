日本バスケットボール協会は１３日、海外チームを国内に招聘（しょうへい）する際に相手国に支払う遠征補助費を巡り、不適切な経費申請および金銭管理が行われていた件について、島田慎二会長と渡辺信治事務総長がオンラインで会見した。島田会長は「重大かつ厳粛に受け止めている」と謝罪。月額報酬の１０％を３カ月、渡辺事務総長は同２カ月を返納する。不正に出金された１４００万円は返還済み。当該の元職員は自宅に保管し