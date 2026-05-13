「ポテトチップス」などを製造販売するカルビー株式会社は12日、「中東情勢の影響による一部商品仕様見直しのお知らせ」と題する報道発表のなかで、一部商品のパッケージ仕様を見直すことを明らかにした。対象は「ポテトチップス」など計14品で、印刷インクの使用色数を減らすという。背景には、中東情勢の緊迫化による一部原材料の調達不安定化がある。これを受け、政府は関連業界へのヒアリングを行なう方針を示すな