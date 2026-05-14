１３日午前８時５０分頃、静岡市葵区内の自動車販売店で、店員から「茶色い段ボールの不審物が置かれている」と１１０番があった。静岡県警は、同店の入り口付近に置かれていた段ボール（高さ１５センチ、幅２０センチ、奥行き３０センチ）について爆発物の可能性もあるとみて、機動隊爆発物処理班や静岡中央署員ら約３０人を出動させた。しかし、検査の結果、中身は液体香料「バニラエッセンス」の瓶３本と判明。けが人もい