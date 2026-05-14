＜大相撲五月場所＞◇四日目◇13日◇東京・両国国技館【映像】実力を見せつけた“81年ぶり”のインテリ新人力士大学の卒論テーマが「相撲の立ち合い」と学生時代から相撲道に邁進。義ノ富士（伊勢ヶ濱）とともに全国大会優勝を経験した“逸材”力士が見せた圧勝劇に、相撲ファンは「レベチやん」などと騒然となった。注目を集めた逸材力士とは、序ノ口十三枚目・川副（安治川）。小学6年生のときに全日本小学生優勝大会で優勝