お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（50）が14日、木曜レギュラーを務める、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）による「いじめ告白」についてXで謝罪後、初めての生出演で、一連の騒動について言及した。

この日は番組冒頭で高橋が「今日ちょっとだけ僕に触れとかないと…」と切り出し、MCの南海キャンディーズ山里亮太が「何か？」と尋ねると、高橋は「あなたの同期の方とすんごいことになって」と話した。

そして高橋は「ちゃんとしゃべっていて、何のわだかまりもなくて、飯行く約束とかもできてるんですよ。なんで山ちゃんも良かったら一緒に…」と誘うも、山里は「1回ちょっと考えます」と苦笑い。「私も参考になることが言える過去がいろいろございます」とコメントした。

この騒動は中山が5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白したことで話題となった。「今、むちゃくちゃ売れていますし、たぶんですけど、その人に対して皆さん、いいイメージを持っていると思うんですよ」と言及。この話がネットニュースになり、一気に拡散。11日に当該芸人としてサバンナ高橋が相方のサバンナ八木真澄の仲介で名乗りを上げ、中山と話をしたことを報告しつつ謝罪した。

その後、中山も「この度は、番組内での匿名による不用意な発言により、あらぬ憶測を呼んでしまい、申し訳ございません」などと謝罪していた。また中山は12日午後にも自身のXを長文で更新し「僕が番組内で言った『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした。申し訳ありません。謝罪して撤回させて下さい」とした。続けて「当時、嫌な思いをし、傷付いた事は事実ですが、あの言葉は絶対に間違いでした」とつづり、「結果、高橋さんに全く悪意がなかったとわかりました」と強調していた。