「劇場版 名探偵コナン」の最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の冒頭12分の映像が、22日の金曜ロードショー『ミニオンズ フィーバー』の本編後に、ノーカットで初放送されることが決定した。【動画】MISIAによる主題歌「ラストダンスあなたと」にのせて新カット＆見どころシーンをたっぷり使用した主題歌PV『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、公開3日間で観客動員231万人を記録し、「劇場版 名探偵コナン」シリー