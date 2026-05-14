『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』冒頭12分 5.22金曜ロードショーで初放送
「劇場版 名探偵コナン」の最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の冒頭12分の映像が、22日の金曜ロードショー『ミニオンズ フィーバー』の本編後に、ノーカットで初放送されることが決定した。
【動画】MISIAによる主題歌「ラストダンスあなたと」にのせて新カット＆見どころシーンをたっぷり使用した主題歌PV
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、公開3日間で観客動員231万人を記録し、「劇場版 名探偵コナン」シリーズ史上最高のスタートダッシュを記録した。
劇場版29作目となる今回の舞台は、神奈川・横浜。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の“黒いバイク”が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした“風の女神”萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ“エンジェル”のお披露目が行われる。一方、都内では、“黒いバイク”（ルシファー）が再び暴走し…。
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、公開中。
【動画】MISIAによる主題歌「ラストダンスあなたと」にのせて新カット＆見どころシーンをたっぷり使用した主題歌PV
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、公開3日間で観客動員231万人を記録し、「劇場版 名探偵コナン」シリーズ史上最高のスタートダッシュを記録した。
劇場版29作目となる今回の舞台は、神奈川・横浜。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の“黒いバイク”が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした“風の女神”萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ“エンジェル”のお披露目が行われる。一方、都内では、“黒いバイク”（ルシファー）が再び暴走し…。
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、公開中。