有馬記念4着レガレイラ（牝5＝木村）はルメールとコンビ継続で宝塚記念（6月14日、阪神）へ。サンデーサラブレッドクラブが発表。アミールT4着サトノグランツ（牡6＝友道）は目黒記念（31日、東京）へ。東京スプリント4着ヤマニンチェルキ（牡4＝中村）はさきたま杯（6月24日、浦和）へ。湘南S1着カンシン（牡4＝西園）はパラダイスS（6月14日、東京）。阪神大賞典9着ファミリータイム（牡5＝石坂）は宝塚記念。谷川岳