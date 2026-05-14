有馬記念4着レガレイラ（牝5＝木村）はルメールとコンビ継続で宝塚記念（6月14日、阪神）へ。サンデーサラブレッドクラブが発表。

アミールT4着サトノグランツ（牡6＝友道）は目黒記念（31日、東京）へ。

東京スプリント4着ヤマニンチェルキ（牡4＝中村）はさきたま杯（6月24日、浦和）へ。

湘南S1着カンシン（牡4＝西園）はパラダイスS（6月14日、東京）。

阪神大賞典9着ファミリータイム（牡5＝石坂）は宝塚記念。

谷川岳S8着グレイイングリーン（牡8＝池江）、オアシスS14着ジャスティンスカイ（牡7＝友道）は安土城S（31日、京都）。

愛知杯11着カルプスペルシュ（牝4＝石坂）は丹内で函館スプリントS（6月13日）へ。

【3歳次走】

京都新聞杯1着コンジェスタス（牡＝高野）は西村淳、皐月賞5着フォルテアンジェロ（牡＝上原佑）は荻野極、同11着バステール（牡＝斉藤崇）は川田とそれぞれコンビ継続でダービー（31日、東京）へ。3頭いずれもシルクホースクラブが発表。

京都新聞杯2着ベレシート（牡＝斉藤崇）は北村友とコンビ継続でダービーへ。サンデーサラブレッドクラブが発表。

皐月賞14着パントルナイーフ（牡＝木村）はルメールとコンビ継続でダービーへ。キャロットクラブが発表。同18着アルトラムス（牡＝野中）は横山武とコンビ継続でダービーへ。社台サラブレッドクラブが発表。

京都新聞杯7着エムズビギン（牡＝友道）はダービーを目指し、除外なら白百合S（31日、京都）へ。

橘S1着タガノアラリア（牡＝西園）は葵S（30日、京都）。

兵庫CS6着スマートジュリアス（牡＝中村）は北海道スプリントC（8月13日、門別）へ。